В ноябре 2024 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 80,8 млрд грн в эквиваленте. Спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) среди граждан продолжает расти. В ноябре ОВГЗ в собственности физлиц выросли на 3,5% – до 73 млрд грн.

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Всего за январь-ноябрь 2024 года от размещения ОВГЗ Минфин привлек 523,2 млрд грн в эквиваленте. А с начала военного положения – 1,4 трлн грн в эквиваленте.

ОВГЗ остаются одним из популярнейших инструментов для инвестиций среди украинцев. Ведь они надежны, а их доходность превышает уровень инфляции. Но облигации – не единственный инструмент для инвестиций. Хотя сейчас инвестиционный рынок Украины достаточно ограничен.

LIGA.net поговорила с экспертами и узнала, как начинающему инвестору сформировать инвестиционный портфель? На что стоит обращать внимание в первую очередь и какие есть нюансы?