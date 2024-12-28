У листопаді 2024 року Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 80,8 млрд грн в еквіваленті. Попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) серед громадян продовжує зростати. У листопаді ОВДП у власності фізосіб зросли на 3,5% – до 73 млрд грн.

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Загалом за січень-листопад 2024 року від розміщення ОВДП Мінфін залучив 523,2 млрд грн в еквіваленті. А з початку воєнного стану – 1,4 трлн грн в еквіваленті.

ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів для інвестицій серед українців. Адже вони надійні, а їх дохідність перевищує рівень інфляції. Але облігації – не єдиний інструмент для інвестицій. Хоча зараз інвестиційний ринок України доволі обмежений.

LIGA.net поговорила з експертами та дізналася, як інвестору-початківцю сформувати інвестиційний портфель? На що варто звертати увагу в першу чергу та які є нюанси?