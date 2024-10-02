В этом году акции Boeing (NYSE:BA) являются центром внимания инвесторов на фондовом рынке. Еще в декабре 2023 года стоимость акций компании-лидера по мировому производству самолетов, военной техники, космических аппаратов и ракет Boeing на фондовом рынке котировалась в пределах $265-270. В сентябре 2024 года стоимость акций корпорации на рынке уже была $155-157. 27 сентября торги остановились на отметке $156,15 за #BA.

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Причины падения

Основных причин существенного снижения стоимости акций #BA мировые финансовые аналитики называют несколько. Все они связаны с проблемами, которые имели место в этом году у производителя авиационной техники.

Одна из них – проблемы с контролем качества, возникшие в ходе производства самолетов 737 MAX 9.

В начале января этого года сразу после вылета из Международного аэропорта Портленда в Boeing 737 MAX 9 при наборе высоты отвалилась заглушка люка запасного выхода, что привело к разгерметизации.

После этого Федеральное управление гражданской авиации (FAA) остановило полеты 171 Boeing 737 MAX 9. Позже еще у нескольких 737 MAX 9 были обнаружены незатянутые болты на дверях. Это сразу снизило стоимость #BA почти на 9%.