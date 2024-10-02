Цьогоріч акції Boeing (NYSE: BA) є центром уваги інвесторів на фондовому ринку. Ще у грудні 2023 року вартість акцій компанії-лідера у світовому виробництві літаків, військової техніки, космічних апаратів та ракет Boeing на фондовому ринку котирувалась у межах $265-270. У вересні 2024 року вартість акцій корпорації на ринку уже була $155-157. 27 вересня торги зупинилися на позначці $156,15 за #BA.

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Причини падіння

Основних причин суттєвого зниження вартості акцій #BA світові фінансові аналітики називають декілька. Усі вони пов’язані із проблемами, які мали місце протягом цього року у виробника авіаційної техніки.

Одна з них – це проблеми з контролем якості, які виникли під час виробництва літаків 737 MAX 9.

На початку січня цього року відразу після вильоту із Міжнародного аеропорту Портленда у Boeing 737 MAX 9 під час набору висоти відвалилася заглушка люка запасного виходу, що призвело до розгерметизації.

Після цього Федеральне управління цивільної авіації (FAA) зупинило польоти 171 Boeing 737 MAX 9. Пізніше ще у кількох 737 MAX 9 були виявлені незатягнуті болти на дверях. Це одразу знизило вартість #BA майже на 9%.