Украинские ОВГЗ для иностранцев. Кто покупает и сколько денег привлекли

В сентябре 2023 года иностранные инвесторы-физлица смогли покупать украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) удаленно. Платформу, предоставляющую доступ к облигациям онлайн, запустила финансовая группа ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

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Ранее иностранные инвесторы могли покупать украинские облигации. Но для этого им необходимо было физически находиться в Украине. Потому что ни технической возможности, ни нормативного поля для покупки облигаций онлайн не было.

"Иностранцы всегда имели доступ к покупке и продаже ОВГЗ. Однако, действительно, с начала сентября 2023 года нерезидентам (кроме граждан России и Беларуси) предоставили возможность проходить удаленную регистрацию у украинских брокеров, что упростило сам процесс купли-продажи ОВГЗ", – сообщают в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В комиссии добавили, что доступ через лицензированных участников, предоставляющих услуги по покупке ОВГЗ для иностранцев, не ограничивается одной платформой. Комиссия также разработала долгосрочный проект "Внесок", где есть краткая инструкция по покупке государственных облигаций для инвесторов и перечень тех, кто предоставляет эти услуги в Украине.

Впрочем, пока другие участники рынка не приобщились к предоставлению онлайн-доступа к покупке ОВГЗ, об этом сообщают в Министерстве финансов.

Сколько украинских ОВГЗ купили и продали иностранцы

По статистике Нацбанка на 21 октября 2024 года, в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,75 трлн грн. Из них 46% принадлежат банкам, 38,6% – НБУ, 8,7% – юридическим лицам, 4,08% – физическим лицам, а нерезидентам только 1,42%.