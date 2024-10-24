Українські ОВДП для іноземців. Хто купує та скільки грошей залучили

У вересні 2023 року іноземні інвестори-фізичні особи змогли купувати українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) віддалено. Платформу, яка надає доступ до облігацій онлайн, запустила фінансова група ICU Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка.

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Раніше іноземні інвестори також могли купувати українські облігації. Але для цього їм необхідно було фізично знаходитись в Україні. Тому що ні технічної можливості, ні нормативного поля для купівлі облігацій онлайн не було.

"Іноземці завжди мали доступ до купівлі та продажу ОВДП. Однак, дійсно, з початку вересня 2023 року нерезидентам (крім громадян РФ та Білорусі) надали можливість проходити віддалену реєстрацію в українських брокерів, що спростило сам процес купівлі-продажу ОВДП", – повідомляють у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

В комісії додали, що доступ через ліцензованих учасників, які надають послуги з купівлі ОВДП для іноземців, не обмежується однією платформою. Комісія також розробила довгостроковий проєкт "Внесок", де є коротка інструкція щодо купівлі державних облігацій для інвесторів та перелік тих, хто надає ці послуги в Україні.

Втім, поки що інші учасники ринку не долучилися до надання онлайн-доступу до купівлі ОВДП, про це повідомляють у Міністерстві фінансів.

Скільки українських ОВДП купили та продали іноземці

За статистикою Нацбанку на 21 жовтня 2024 року, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,75 трлн грн. З них 46% належать банкам, 38,6% – НБУ, 8,7% – юридичним особам, 4,08% – фізичним особам, а нерезидентам лише 1,42%.