Глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук рассказал в интервью LIGA.net о курсе гривни к доллару и евро в этом году, ставкам по ОВГЗ в 2025 году. А также о том, что не так с депозитами банков.

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И еще – о перспективах выпусков коммерческих и муниципальных облигаций, оценке состояния экономики и возможных угрозах от роста государственного долга.

Справка
У Виталия Ваврищука степень магистра от Киево-Могилянской академии, там же преподает экономические дисциплины. Работал в крупнейших украинских инвесткомпаниях, а также был одним из авторов банковской реформы 2015-16 годов, занимая должность директора Департамента финансовой стабильности НБУ.

Вызывает ли у вас как аналитика беспокойство состояние экономики сейчас? Видите ли риски для макроэкономической стабильности, чем она сегодня обеспечивается?

Я бы выделил три ключевые фундаментальные предпосылки макроэкономической стабильности. Первая – регулярность и достаточность поступлений международной финансовой помощи.

Вторая – работа морского коридора, потому что это, в сущности, гарантия регулярных поступлений от экспорта. Третья – надлежащая работа сектора энергетики.

Первые две составляющие, как представляется, не вызывают беспокойства на следующие два-три квартала, хотя в среднесрочной перспективе здесь риски высоки. А вот последняя составляющая сейчас, наверное, наиболее проблемная и болезненная. Перебои со снабжением электроэнергии угнетают экономическую активность, а также усиливают инфляционные риски.

В общем, если эти три предпосылки присутствуют – мы можем должным образом управлять макроэкономическими рисками через фискальную и монетарную политику. Если убрать хотя бы одну из них, риски будет гораздо сложнее контролировать.

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