Голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук розповів в інтерв'ю LIGA.net про курс гривні до долара та євро цього року, ставки за ОВДП в 2025 році. Та про те, що не так із депозитами банків.

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А ще – про перспективи випусків комерційних і муніципальних облігацій, оцінки стану економіки та можливі загрози від зростання державного боргу.

Довідка Віталій Ваврищук має ступінь магістра від Києво-Могилянської академії, там же викладає економічні дисципліни. Працював у найбільших українських інвесткомпаніях, а також був одним із авторів банківської реформи 2015-16 років, обіймаючи посаду директора Департаменту фінансової стабільності НБУ. Віталій Ваврищук має ступінь магістра від Києво-Могилянської академії, там же викладає економічні дисципліни. Працював у найбільших українських інвесткомпаніях, а також був одним із авторів банківської реформи 2015-16 років, обіймаючи посаду директора Департаменту фінансової стабільності НБУ.

Чи викликає у вас як аналітика занепокоєння стан економіки зараз? Чи бачите ризики для макроекономічної стабільності, чим вона сьогодні забезпечується?

Я би виокремив три ключові фундаментальні передумови макроекономічної стабільності. Перша – регулярність і достатність надходжень міжнародної фінансової допомоги.

Друга – робота морського коридору, бо це, по суті, гарантія регулярних надходжень від експорту. Третя – належна робота сектору енергетики.

Перші дві складові, як видається, не викликають занепокоєнь на наступні два-три квартали, хоча у середньостроковій перспективі тут ризики високі. А от остання складова зараз, напевно, найбільш проблемна і болюча. Перебої з постачанням електроенергії пригнічують економічну активність, а також посилюють інфляційні ризики.

Загалом, якщо ці три передумови присутні – ми можемо належно управляти макроекономічними ризиками через фіскальну та монетарну політику. Якщо прибрати хоча б одну з них, ризики буде набагато складніше контролювати.