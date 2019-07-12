Акции британской компании Жеваго допустили к обращению в Украине

Акции британской компании Ferrexpo plc, основными активами которой являются Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, допущены к обращению в Украине. Такое решение Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла 9 июля.

Мажоритарный акционер и CEO Ferrexpo - депутат Константин Жеваго. Он контролирует 50,3% акций компании.

С 2007 года акции Ferrexpo котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) под тиккером FXPO.

По данным LSE, капитализация компании составляет 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).

По итогам 2018 года Ferrexpo сократила чистую прибыль на 15% - до $335 млн, увеличив выручку на 6,4% - до $1,3 млрд.

В апреле акции Ferrexpo на LSE рухнули - компания за полдня потеряла в стоимости около $500 млн. Это было связано с подозрениями Жеваго в отмывании денег. По этой же причине S&P снизило кредитный рейтинг компании со "стабильного" на "негативный".