Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине
09.12.2020, 08:33
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний. Об этом стало известно по результатам заседания комиссии от 8 декабря.
К обращению в Украине допущены акции Facebook Inc, Tesla Inc, Netflix Inc, Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices (крупный производитель микросхем и карт памяти).
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Также Нацкомиссия допустила к обращению инвестпаи инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust SM.
- 29 июля 2019 года Украинская биржа допустила к торгам акции Apple.
- 8 мая 2020 года Нацкомиссия предостерегла от инвестиций в B2B Jewerly, назвав это "сомнительным проектом".
- 19 октября в европейской инвестиционной группе Von der Heyden заявили о получении лицензии на инвестиции в украинский рынок недвижимости.
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