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Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине

09.12.2020, 08:33
Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине - Фото
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний. Об этом стало известно по результатам заседания комиссии от 8 декабря.

К обращению в Украине допущены акции Facebook Inc, Tesla Inc, Netflix Inc, Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices (крупный производитель микросхем и карт памяти).

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Также Нацкомиссия допустила к обращению инвестпаи инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust SM.

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Александр Мясищев
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