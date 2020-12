Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний. Об этом стало известно по результатам заседания комиссии от 8 декабря.

К обращению в Украине допущены акции Facebook Inc, Tesla Inc, Netflix Inc, Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices (крупный производитель микросхем и карт памяти).

Также Нацкомиссия допустила к обращению инвестпаи инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust SM.

29 июля 2019 года Украинская биржа допустила к торгам акции Apple.

8 мая 2020 года Нацкомиссия предостерегла от инвестиций в B2B Jewerly, назвав это "сомнительным проектом".

19 октября в европейской инвестиционной группе Von der Heyden заявили о получении лицензии на инвестиции в украинский рынок недвижимости.

Александр Мясищев

