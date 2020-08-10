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Мошенники и пирамиды. Опубликован список сомнительных инвестпроектов

10.08.2020, 17:30
Мошенники и пирамиды. Опубликован список сомнительных инвестпроектов - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовала первый список сомнительных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР. 

Нацкомиссия определяет проекты как сомнительные, если есть опасения, что их "…целью может быть овладение средствами граждан Украины путем ложного представления относительно инвестирования в различные финансовые активы и ведения деятельности без соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.  

В первый список попали 17 инвеспроектов, среди которых: Украинский народный банк (признаки мошенничества), Израиль Иневстментс (введение в заблуждение потенциальных инвесторов), FTC (обещает 500% возврата на инвестиции), Get4me (предлагает купить акции своей компании с последующим выкупом), B2B Jewelry (невозможно определить конечного бенефициара), New Millennium Center (признаки финансовой пирамиды) и д.р.

Комиссия изучает в открытых источниках публикации о популяризации различных финансовых проектов. Далее специалисты комиссии проверяют имеет ли заявленная информация признаки фиктивности. В список вносятся те проекты, которые имеют несколько признаков фиктивности.   

НКЦБФР планирует регулярно обновлять список.

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Роман Брыль
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