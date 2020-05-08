Сомнительный проект. НКЦБФР предостерегает от инвестиций в B2B Jewelery

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает инвесторов о рисках инвестирования в проект B2B Jewelery. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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"В рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проекты), которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход, НКЦБФР предостерегает потребителей финансовых услуг от инвестирования в проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания предлагает ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются сверхвысокие проценты прибыли. При этом на сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего.

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НКЦБФР видит в таких действиях B2B Jewelery грубое нарушение требований законодательства Украины.

Во время карантина, согласно информации из общедоступных источников, B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным сертификатам и предлагает инвестировать в цифровые активы - "токены B2BT", которые, по мнению НКЦБФР, несут те же угрозы потери средств, что и сомнительные подарочные сертификаты.

В НКЦБФР подчеркивают, что привлекать средств населения и выплачивать проценты прибыли в соответствии с законодательством Украины могут исключительно банки и финкомпании, зарегистрированные в Украине, и имеющие соответствующие лицензии.

Из-за отсутствия идентификации и полномочий по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry.

Регулятор сообщил правоохранительным органам о нарушениях законодательства B2B Jewelry и его социальной опасности.

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