Акции ядерных компаний бьют рекорды благодаря инвестициям Amazon и Google в малые реакторы

Акции компаний ядерной энергетики достигли исторических максимумов после соглашений Amazon и Google на поставку э\э для центров обработки данных с ИИ

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Акции компаний ядерной энергетики достигли рекордных уровней на фоне знаковых соглашений Amazon и Google о поставках электроэнергии, что стимулировало развитие малых модульных реакторов (ММР) в США, сообщает Financial Times.

По данным издания, акции таких американских разработчиков ММР как Oklo Inc и NuScale Power выросли на 99% и 37% соответственно после объявления о финансировании их конкурентов X-energy и Kairos Power. Кроме того, акции Cameco, Oklo, NuScale, Constellation Energy и BWX Technologies достигли рекордных уровней в период с 14 по 20 октября.

За 2024 год акции производителя урана Cameco выросли на 38%, а поставщика ядерных компонентов BWX Technologies – на 65%.

Amazon и Google решили инвестировать в малые модульные реакторы для обеспечения надежной, экономически эффективной и чистой энергии для своих центров обработки данных с искусственным интеллектом. Это свидетельствует о возросшем интересе к ядерной энергетике, которая возрождается после спада, вызванного аварией на Фукусиме в 2011 году, пишет издание.

Спрос на электроэнергию в США продолжает расти из-за развития центров обработки данных, что усложняет усилия по декарбонизации и уменьшению зависимости от ископаемого топлива.