Американская Freedom Holding покупает долю в Украинской бирже

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 3 мая разрешила американской компании Freedom Holding Corp. приобрести долю акций Украинской биржи (УБ). Об этом сообщает пресс-служба УБ.

Freedom Holding Corp. является материнской компанией Фридом Финанс Украина, профессионального участника рынка ценных бумаг Украины. Как подтвердили в компании LIGA.net, НКЦБФР дала разрешение на приобретение 20% акций УБ.

"Это хороший сигнал о том, что не только местные игроки, но и международные инвесторы видят потенциал нашего рынка и верят в быстрое восстановление украинской экономики", - прокомментировал событие председатель правления Украинской биржи Артемий Ершов.

В марте НКЦБФР согласовала продажу 50% ПФТС китайской товарной бирже.

Freedom Holding Corp. зарегистрирован в США (Лас Вегас, Невада) и предоставляет клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ. Холдинг является материнской компанией ООО "Фридом Финанс Украина", которая появилась на рынке ценных бумаг Украины в 1999 году.

зарегистрирован в США (Лас Вегас, Невада) и предоставляет клиентам доступ к мировым фондовым рынкам.Холдинг является материнской компанией ООО "Фридом Финанс Украина", которая появилась на рынке ценных бумаг Украины в 1999 году. Украинская биржа - стартовала в марте 2009 года с торговли фьючерсами, в 2011 год запущен новый инструмент – опционы. Сегодня для торгов доступны акции, облигации, ОВГЗ, инвестиционные сертификаты, фьючерсы и опционы.

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