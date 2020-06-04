Американская Freedom Holding покупает долю в Украинской бирже

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 3 мая разрешила американской компании Freedom Holding Corp. приобрести долю акций Украинской биржи (УБ). Об этом сообщает пресс-служба УБ.
Freedom Holding Corp. является материнской компанией Фридом Финанс Украина, профессионального участника рынка ценных бумаг Украины. Как подтвердили в компании LIGA.net, НКЦБФР дала разрешение на приобретение 20% акций УБ.
"Это хороший сигнал о том, что не только местные игроки, но и международные инвесторы видят потенциал нашего рынка и верят в быстрое восстановление украинской экономики", - прокомментировал событие председатель правления Украинской биржи Артемий Ершов.
Украинская биржа - стартовала в марте 2009 года с торговли фьючерсами, в 2011 год запущен новый инструмент – опционы. Сегодня для торгов доступны акции, облигации, ОВГЗ, инвестиционные сертификаты, фьючерсы и опционы.
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