Индексы США завершили торги в минусе после 7% роста накануне

Фондовые индексы США завершили торги 7 апреля снижением, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков, после более чем 7% роста накануне.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 26,13 пункта (0,12%) - до 22653,86 пункта. При этом в определенный момент торгов он поднялся на 937,25 пункта (4,1%), что стало сессионным пиком.

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S&P 500 снизился на 4,27 пункта (0,12%), составив 2659,41 пункта. В ходе торгов индикатор повышался более чем на 3%.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 25,98 пункта (0,33%) - до 7887,26 пункта после роста на 3%.

Некоторые инвесторы считают восстановление цен на акции преждевременным с учетом, что ограничительные меры, вероятно, окажут на экономику существенное негативное влияние и после второго квартала.

"Понижательный риск намного существеннее шансов на повышение в той точке, где мы сегодня находимся", - сказал CNBC эксперт Goldman Sachs Дэвид Костин.

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