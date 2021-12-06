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Что ждет фондовый рынок в 2022 году: прогноз от Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 17:03
Что ждет фондовый рынок в 2022 году: прогноз от Bloomberg - Фото
Фото:depositphotos.com

Агентство Bloomberg выделило четыре основные фактора, которые будут определять динамику фондового рынка в 2022 году. Это инфляция, декарбонизация, пандемия и новости из Китая, говорится в материале агентства.   

Перечисленные факторы могут влиять как позитивно, так и негативно на котировки акций, добавляют в агентстве.  

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Эксперты Bloomberg считают, что не стоит ожидать высоких темпов инфляции в следующем году, т.к. сценарий снижения инфляционного давления уже заложен в существующих ценах. Если этот сценарий не сработает, фондовый рынок будет переполнен новостями о снижении прибыли компаний и, как результат, падением котировок акций. Высокая инфляция вынудит центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику, что приведет к росту стоимости заимствований для стран с высокой задолженностью. 

Одной из причин высокой инфляции в 2022 году может стать декарбонизация. Более высокие цены на углерод и экологические налоги увеличивают производственные затраты для промышленных предприятий. Тренд на "зеленую" энергетику снижает инвестиции в добычу ископаемого топлива, что приводит к резкому скачку цен на энергию. С другой стороны, декарбонизация создает беспрецедентные возможности для инвестирования. В качестве примера агентство приводит компанию Tesla, акции которой с начала прошлого года выросли более чем на 1000%. 

Коронавирус продолжит негативно влиять на фондовый рынок вне зависимости от появления новых штаммов или полного прекращения пандемии. В первом случае ужесточение карантинных ограничений вызовет замедление роста котировок. Во втором – приведет к сворачиваю госпрограмм фискального и денежно-кредитного стимулирования — двух основных драйверов рынка в текущем году. 

Значительным драйвером роста фондового рынка в целом в Bloomberg считают Китай. Пик ужесточения регулирования в стране уже пройден и власти Китая принимают больше мер по стимулированию экономики, которые начнут влиять на нее в 2022 году. Как следствие, эксперты ожидают роста прибыли и оценок китайских корпораций. 

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Роман Брыль
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