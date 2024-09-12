Действия Минфина будут иметь определенную логику: эксперт о повышении ставок ОВГЗ

Облигации. Покупка в Дія. Коллаж LIGA.net

До конца 2024 года и, вероятно, в течение первых двух кварталов 2025 года ставки по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) не будут заметно изменяться. Это будет происходить на фоне неизменности учетной ставки НБУ.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

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"Мало что изменится в части ставок по ОВГЗ в следующие два-три квартала. Как, кстати, и по депозитам. Ставка по ОВГЗ сильно зависит от уровня учетной ставки Национального банка. Поэтому доходность по годовым ОВГЗ, вероятно, будет сохраняться примерно на текущем уровне", – сказал он.

Минфин, отмечает эксперт, понимает, что повышение ставки вряд ли будет гарантировать заметный рост спроса на бумаги.

К тому же высокие проценты очень больно будут бить по возможности управлять государственным долгом в последующих периодах.

Вместе с тем, возможен определенный рост доходностей по более длинным ОВГЗ, чтобы дать рынку большую премию за срочность и стимулы покупать бумаги с оборотом два-три года.

Ключевой риск для рынка ОВГЗ сегодня – это неопределенность с финансированием дополнительного дефицита бюджета, потому что правительство пересматривает бюджет, резко увеличивает расходы на сектор обороны.