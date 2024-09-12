Дії Мінфіну матимуть певну логіку: експерт про можливість підвищення ставок ОВДП

Облігації. Купівля в Дія. Колаж LIGA.net

До кінця 2024 року і, ймовірно, впродовж перших двох кварталів 2025 року ставки за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) не будуть помітно змінюватися. Це буде відбуватися на тлі незмінності облікової ставки НБУ.

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Про це в інтерв'ю з LIGA.net розповів керівник департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

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"Мало що зміниться в частині ставок за ОВДП в наступні два-три квартали. Як, до речі, і за депозитами. Ставка за ОВДП дуже залежить від рівня облікової ставки Національного банку. Тому дохідність за річними ОВДП, ймовірно, зберігатиметься приблизно на поточному рівні", – сказав він.

Мінфін, зазначає експерт, розуміє, що підвищення ставки навряд чи гарантуватиме помітне зростання попиту на папери.

До того ж високі відсотки дуже боляче битимуть по спроможності управляти державним боргом у майбутніх періодах.

Разом з тим, можливе певне зростання дохідностей за довшими ОВДП, щоб дати ринку більшу премію за строковість і стимули купувати папери з обігом два-три роки.

Ключовий ризик для ринку ОВДП сьогодні – це невизначеність із фінансуванням додаткового дефіциту бюджету, бо уряд переглядає бюджет, різко збільшує витрати на сектор оборони.