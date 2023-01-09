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Джек Ма теряет контроль над Ant Group: акции Alibaba растут

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 15:24
Джек Ма теряет контроль над Ant Group: акции Alibaba растут - Фото
Джек Ма_(Фото: Made Nagi/EPA)

Китайский миллиардер Джек Ма не будет больше контролировать Ant Group после того, как акционеры финтех-гиганта согласились изменить структуру акционеров компании. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в субботу, 7 января.

Доля его владения у Ant Group уменьшится с 50% до 6,2%, подсчитали в CNN News.

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Вместе с тем Ant Group объявила, что не планирует проводить IPO, как предполагалось ранее.

На фоне новостей о реструктуризации Ant Group акции Alibaba в понедельник в Гонконге выросли примерно на 9,15%, пишет Bloomberg.

Ant Group – аффилированная с Alibaba Group финансовая компания (одна из крупнейших в мире), которая занимается страхованием, кредитованием, инвестициями и онлайн-банкингом.
Наталія Софієнко
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Джек Ма Ant Group
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