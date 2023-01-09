Джек Ма теряет контроль над Ant Group: акции Alibaba растут
09.01.2023, 15:24
Джек Ма_(Фото: Made Nagi/EPA)
Китайский миллиардер Джек Ма не будет больше контролировать Ant Group после того, как акционеры финтех-гиганта согласились изменить структуру акционеров компании. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в субботу, 7 января.
Доля его владения у Ant Group уменьшится с 50% до 6,2%, подсчитали в CNN News.
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Вместе с тем Ant Group объявила, что не планирует проводить IPO, как предполагалось ранее.
На фоне новостей о реструктуризации Ant Group акции Alibaba в понедельник в Гонконге выросли примерно на 9,15%, пишет Bloomberg.
Ant Group – аффилированная с Alibaba Group финансовая компания (одна из крупнейших в мире), которая занимается страхованием, кредитованием, инвестициями и онлайн-банкингом.
- В 2020 году Ant Group планировала выйти на биржу. Ее IPO на сумму $37 млрд в последний момент заблокировали китайские регуляторы, приказав провести реструктуризацию. После этого Ма потерял значительную часть своего капитала и первое место в списке самых богатых бизнесменов Китая. Чтобы успокоить регуляторов и избежать новых штрафных санкций, Ant Group осуществляет пересмотр своих бизнес-операций и оптимизацию процессов управления капиталом.
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