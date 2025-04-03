Доллар на шестимесячном минимуме, золото обновило рекорд: рынки реагируют на тарифы Трампа

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Фондовые рынки резко упали в четверг, 3 апреля, после того как президент США Дональд Трамп объявил новые тарифы на импорт, что может угрожать мировой экономике рецессией. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что в панике инвесторы начали вкладывать деньги в безопасные активы – золото, облигации и японскую иену.

Доллар упал до шестимесячного минимума, и доходность американских государственных облигаций резко снизилась.

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"Это изменяет правила игры не только для экономики США, но и для экономики мира. Многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии. Большинство прогнозов можно выбросить за дверь, если эта тарифная ставка останется на длительный период времени", – отметил руководитель отдела экономических исследований Fitch Ratings в США Олу Сонола.

Рыночная капитализация Apple упала более чем на $240 млрд, потому что ее акции упали на 7%, а рыночная капитализация Nvidia упала на 5,6% или $153 млрд.

Фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а Nikkei в Токио – на 3%, достигнув восьмимесячного минимума, что привело к значительным потерям по всей Азии.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%. Рынки оценили более высокую вероятность понижения процентных ставок, даже несмотря на то, что тарифы, скорее всего, вызовут резкий скачок инфляции в США.

По данным Fitch Ratings, общий уровень пошлин в США вырос с 2,5% до 22%, достигнув самого высокого уровня с 1910 года.

Нефть, являющаяся индикатором экономической активности, упала более чем на 2%, и фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до $73,28 за баррель.

Австралийские акции и австралийский доллар упали.

Золото достигло рекордного максимума выше $3160 за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до 147,29 за $1. Евро вырос на 0,6% до $1,0912.

Китай пока удерживает свою валюту относительно стабильно, сдерживая падение юаня примерно до 0,4%, несмотря на впечатляющие общие тарифы на китайский экспорт, превышающие 50%, и закрытие популярного обходного маршрута во Вьетнам.