Доллар на шестимесячном минимуме, золото обновило рекорд: рынки реагируют на тарифы Трампа
Фондовые рынки резко упали в четверг, 3 апреля, после того как президент США Дональд Трамп объявил новые тарифы на импорт, что может угрожать мировой экономике рецессией. Об этом пишет Reuters.
Агентство отмечает, что в панике инвесторы начали вкладывать деньги в безопасные активы – золото, облигации и японскую иену.
Доллар упал до шестимесячного минимума, и доходность американских государственных облигаций резко снизилась.
"Это изменяет правила игры не только для экономики США, но и для экономики мира. Многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии. Большинство прогнозов можно выбросить за дверь, если эта тарифная ставка останется на длительный период времени", – отметил руководитель отдела экономических исследований Fitch Ratings в США Олу Сонола.
Рыночная капитализация Apple упала более чем на $240 млрд, потому что ее акции упали на 7%, а рыночная капитализация Nvidia упала на 5,6% или $153 млрд.
Фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а Nikkei в Токио – на 3%, достигнув восьмимесячного минимума, что привело к значительным потерям по всей Азии.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%. Рынки оценили более высокую вероятность понижения процентных ставок, даже несмотря на то, что тарифы, скорее всего, вызовут резкий скачок инфляции в США.
По данным Fitch Ratings, общий уровень пошлин в США вырос с 2,5% до 22%, достигнув самого высокого уровня с 1910 года.
Нефть, являющаяся индикатором экономической активности, упала более чем на 2%, и фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до $73,28 за баррель.
Австралийские акции и австралийский доллар упали.
Золото достигло рекордного максимума выше $3160 за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до 147,29 за $1. Евро вырос на 0,6% до $1,0912.
Китай пока удерживает свою валюту относительно стабильно, сдерживая падение юаня примерно до 0,4%, несмотря на впечатляющие общие тарифы на китайский экспорт, превышающие 50%, и закрытие популярного обходного маршрута во Вьетнам.
- 2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары. В списке есть Украина, которая будет платить 10% пошлин.
- 3 апреля глава Минфина США объяснил, почему РФ не затронули пошлины. По его словам, США и так не торгуют с Россией из-за санкций.