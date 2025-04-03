Долар на шестимісячному мінімумі, золото оновило рекорд: ринки реагують на тарифи Трампа

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Фондові ринки різко впали у четвер, 3 квітня, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив нові тарифи на імпорт, що може загрожувати світовій економіці рецесією. Про це пише Reuters.

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Агентство зазначає, що в паніці інвестори почали вкладати гроші в безпечні активи – золото, облігації та японську єну.

Долар впав до шестимісячного мінімуму, і прибутковість американських державних облігацій різко знизилася.

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"Це змінює правила гри не лише для економіки США, але й для економіки світу. Багато країн, швидше за все, опиняться в рецесії. Більшість прогнозів можна викинути за двері, якщо ця тарифна ставка залишиться на тривалий проміжок часу", – зазначив керівник відділу економічних досліджень Fitch Ratings у США Олу Сонола.

Ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на $240 млрд, бо її акції впали на 7%, а ринкова капіталізація Nvidia впала на 5,6% або $153 млрд.

Ф'ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф'ючерси знизилися майже на 2%, а Nikkei в Токіо – на 3%, досягнувши восьмимісячного мінімуму, що призвело до значних втрат у всій Азії.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США впала більш ніж на 15 базисних пунктів до п'ятимісячного мінімуму в 4,04%. Ринки оцінили вищу ймовірність зниження відсоткових ставок, навіть попри те, що тарифи, швидше за все, викличуть різкий стрибок інфляції в США.

За даними Fitch Ratings, загальний рівень мит у США зріс із 2,5% до 22%, досягнувши найвищого рівня з 1910 року.

Нафта, яка є індикатором економічної активності, впала більш ніж на 2%, і ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали до $73,28 за барель.

Австралійські акції та австралійський долар впали.

Золото досягло рекордного максимуму вище $3160 за унцію, а японська єна підскочила більш ніж на 1% до 147,29 за $1. Євро зріс на 0,6% до $1,0912.

Китай поки що утримує свою валюту порівняно стабільно, стримуючи падіння юаня приблизно до 0,4%, попри разючі загальні тарифи на китайський експорт, що перевищують 50%, і закриття популярного обхідного маршруту до В'єтнаму.