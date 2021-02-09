Эйфория на Уолл-Стрит: четыре ключевых биржевых индекса обновили исторические максимумы

Четыре ключевые американские биржевые индексы – Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 – обновили исторические максимумы после закрытия торгов в понедельник, 8 февраля. Об этом пишет CNBC.

Показатель индекса Dow Jones Industrial Average вырос на 0,42% до 31 279 пункта, S&P 500 – на 0,35% до 3900, Nasdaq на – 0,5% до 13 925, Russell 2000 – на 1,83% до 225.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Всплеск спроса на акции компаний вызван новостями о готовности Конгресса США без промедлений одобрить пакет экономической помощи американской экономике в $1,9 трлн, предложенный президентом Джо Байденом.

Обе палаты Конгресса в пятницу, 5 февраля, приняли резолюции по изменению в госбюджет. Сенат на этой неделе должен одобрить простым большинством пакет помощи, после чего он вступил в силу.

Также на рост стоимости акций повлияло заявление президента Байдена, что в течение первых 100 на посту он обеспечит 100 млн противоковидных вакцин.

Дополнительными факторами роста индексов стали заявления Tesla об инвестициях в $1,5 млрд в криптовалюту Bitcoin, выделение в рамках пакета помощи $14 млрд на поддержку американских авиакомпаний, рост цен на нефть до 12-месячного максимума, прогноз главы Казначейства США Джанет Йеллен о падении уровня безработицы до коронакризисного уровня уже к 2022 году, позитивные квартальные отчеты ряда компаний.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.