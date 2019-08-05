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05.08.2019, 11:43

ГБР расследует отмывание сотен миллионов гривень через ОВГЗ

ГБР расследует отмывание сотен миллионов гривень через ОВГЗ

По данным ГБР, схемы с ОВГЗ принесли ряду физлиц 264 млн грн прибыли

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает сотрудников Фондовой биржи ПФТС и Украинской биржи (УБ) в манипуляциях на фондовом рынке в интересах определенных физлиц и содействии в легализации доходов через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева от 24 июля.

По данным следователей ГБР, в период 2016-2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка и при содействии сотрудников ПФТС и УБ физлица получили 264 млн грн прибыли с помощью схем с ОВГЗ.

Среди установленных следствием торговцев ценными бумагами, принимавших участие в схемах, - Мастер Брок, Финэкс-Украина, Дализ-финанс, Арт Капитал, Навигатор-Инвест, Универ Капитал, Капитал Таймс, И-Нвест, МевазорИнвест, Сигнифер, БТС Брокер, Доминанта Трейд, ФК Проффинанс, Ай Би Кэпитал.

Прибыль получили клиенты этих компаний, в том числе Премиум Торг Групп, Бадрен, Марфин Люкс, Солвент Капитал.

Следствие получило доступ к банковской тайне Мастер Брок, И-Нвест, Дализ-финанс и других, и выяснило, что эти компании переводили деньги на счета физлиц, которые в дальнейшем были сняты через кассу РВС Банка.

"Преступная схема обычно заключается в следующем, торговец ценными бумагами (брокер) №1 от имени юридического лица покупает в банке облигации внутреннего государственного займа и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер №1, который действует от имени юридического лица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, опять по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер №2, который действует от имени физического лица, продает этот пакет облигаций внутреннего государственного займа банку по рыночной цене. Также к схеме могут привлекаться институты совместного инвестирования (инвестфонды)", - говорится в тексте решения.

"Указанные операции с ОВГЗ были мнимыми и соответствуют определению манипулирования, предусмотренного ст. 101 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", и направлены на легализацию доходов без уплаты налога на доходы физических лиц", - отмечают в ГБР.

В апреле о выявленных операциях с ОВГЗ, которые могут быть отмыванием денег, сообщал Национальный банк Украины. По данным Нацбанка, с 2017 по 2018 год прибыль от таких операций составила около 895 млн грн. Среди получивших ее - 12 публичных личностей. Убыток от операций получили 18 юрлиц, в том числе шесть нерезидентов, на общую сумму 919 млн грн.

В июле директор ГБР Роман Труба сообщал, что к схемам с гособлигациям могут быть причастны народные депутаты.

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Теги: ОВГЗ, схемы с овгз
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