Индекс Nasdaq побил рекорд на закрытии благодаря Apple, Amazon и Microsoft

Индекс Nasdaq завершил торги четверга на историческом максимуме, а S&P 500 и Dow также выросли. Подъем техсектора перевесил слабые данные, которые подтвердили мнение ФРС о трудном пути восстановления экономики, сообщает Reuters.

Рост акций Apple Inc, Amazon.com Inc и Microsoft Corp подтолкнул три основных индекса вверх.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,17% до 27.739,73 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,32% до 3.385,51 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 1,06% до 11.264,954 пункта​.

Индексы открылись снижением после публикации данных об обращениях за пособиями по безработице в США.

"Инвесторы смотрят сквозь этот спад в сторону момента, когда мы начнем восстановление, особенно с учетом страховки компаний со стороны Федеральной резервной системы", - сказал Брайан Рейнольдс из Reynolds Strategies.

"Правильно это или неправильно, - как есть. Хотя, я думаю, что рынок становится слишком буйным", - добавил он.

18 августа S&P 500 достиг рекордного показателя за всю историю существования. Рост индекса вызван активным спросом инвесторов на акции технологических компании, работающих на потребительском рынке США.

Юрий Тарасовский

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