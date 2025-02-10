Индекс WIG Ukraine в Варшаве вернулся на довоенный уровень: инвесторы ждут мира

Финансовый рынок в Варшаве положительно отреагировал на информацию о том, что американцы представят план по завершению войны

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Индекс WIG Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в конце прошлой недели вышел на довоенный уровень, подскочив за несколько дней почти на 25%.

Как пишет Puls Biznesu, это стало реакцией финансового рынка в Варшаве на информацию о том, что американцы вскоре представят план по завершению российско-украинской войны. Инвесторы ожидают, что после этого начнется восстановление подконтрольных Украине территорий и переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Рост украинского индекса отразился на акциях крупнейших польских компаний.

"Возросла вера инвесторов в окончание войны, а это означает, что потенциально начнется восстановление Украины. Возможно, не всей, а только той части, которая под контролем украинских войск. Это откроет перспективу присоединения Украины к Европейскому Союзу и создаст возможности как для котирующихся на WSE компаний, так и для польских компаний. Так в частности, это касается строительных компаний и компаний. Такой компанией является Grupa Kęty, к тому же ее акции ликвидны, что облегчает их приобретение иностранным инвесторам. Похожая ситуация с Budimex", — пояснил Якуб Шкопек, аналитик Erste Securities.