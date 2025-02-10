Індекс WIG Ukraine у Варшаві повернувся на довоєнний рівень: інвестори очікують миру

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Індекс WIG Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) наприкінці минулого тижня вийшов на довоєнний рівень, підскочивши за кілька днів майже на 25%.

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Як пише Puls Biznesu, це стало реакцією фінансового ринку в Варшаві на інформацію про те, що американці нібито незабаром представлять план щодо завершення російсько-української війни. Інвестори очікують, що після цього почнеться відбудова підконтрольних Україні територій та переговори щодо вступу України до ЄС.

Зростання українського індексу відобразилося на акціях найбільших польських компаній.

"Зросла віра інвесторів у закінчення війни, а це означає, що потенційно почнеться відбудова України. Можливо, не всієї, а лише тієї частини, яка під контролем українських військ. Це відкриє перспективу приєднання України до Європейського Союзу та створить можливості як для українських компаній, що котируються на WSE, так і для польських. Зокрема, це стосується будівельних компаній та виробників будівельних матеріалів, які мають досвід роботи на українському ринку. Такою компанією є Grupa Kęty, до того ж її акції є ліквідними, що полегшує їх придбання іноземним інвесторам. Подібна ситуація з Budimex", – пояснив Якуб Шкопек, аналітик Erste Securities.