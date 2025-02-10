Індекс WIG Ukraine у Варшаві повернувся на довоєнний рівень: інвестори очікують миру
Фото: unsplash.com

Індекс WIG Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) наприкінці минулого тижня вийшов на довоєнний рівень, підскочивши за кілька днів майже на 25%.

Як пише Puls Biznesu, це стало реакцією фінансового ринку в Варшаві на інформацію про те, що американці нібито незабаром представлять план щодо завершення російсько-української війни. Інвестори очікують, що після цього почнеться відбудова підконтрольних Україні територій та переговори щодо вступу України до ЄС.

Індекс WIG Ukraine у Варшаві повернувся на довоєнний рівень: інвестори очікують миру
Джерело: Investing.com

Зростання українського індексу відобразилося на акціях найбільших польських компаній.

"Зросла віра інвесторів у закінчення війни, а це означає, що потенційно почнеться відбудова України. Можливо, не всієї, а лише тієї частини, яка під контролем українських військ. Це відкриє перспективу приєднання України до Європейського Союзу та створить можливості як для українських компаній, що котируються на WSE, так і для польських. Зокрема, це стосується будівельних компаній та виробників будівельних матеріалів, які мають досвід роботи на українському ринку. Такою компанією є Grupa Kęty, до того ж її акції є ліквідними, що полегшує їх придбання іноземним інвесторам. Подібна ситуація з Budimex", – пояснив Якуб Шкопек, аналітик Erste Securities.

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