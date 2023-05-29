UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Исторический обвал. "Боруссия" упала на бирже после упущенного титула в последнем туре

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 14:19
Исторический обвал.
Фото: EPA

Акции Borussia Dortmund GmbH (футбольный клуб "Боруссия") в понедельник пережили историческое падение после того, как клуб неожиданно упустил чемпионство, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Перед последним туром Бундеслиги "Боруссия" занимала первое место в турнирной таблице, опережая "Баварию" на два очка, но не смогла обыграть середняка "Майнц". Матч завершился ничьей – 2:2, тогда как "Бавария" вырвала три очка у "Кельна", забив победный гол на 89-й минуте.

"Боруссия" и "Бавария" набрали одинаковое количество очков – по 71, но благодаря лучшей разнице мячей чемпионом стал клуб из Мюнхена – в 11 раз подряд.

"Боруссия" упустить возможность завоевать первый титул с сезона 2011/2012 годов.

Рынок отреагировал на решение сезона в Бундеслиге распродажей акций "Боруссии" на торгах во Франкфурте. Их стоимость на открытии торгов рухнула на 32%, что стало самым большим падением с момента дебюта клуба на бирже в ноябре 2000 года.

На прошлой неделе акции немецкого клуба подскочили на 31%, поскольку инвесторы ожидали, что он станет чемпионом этого сезона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Андрей Водяный
Германиябиржаборуссиябундеслига
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 