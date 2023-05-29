Исторический обвал. "Боруссия" упала на бирже после упущенного титула в последнем туре

Акции Borussia Dortmund GmbH (футбольный клуб "Боруссия") в понедельник пережили историческое падение после того, как клуб неожиданно упустил чемпионство, пишет Bloomberg.

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Перед последним туром Бундеслиги "Боруссия" занимала первое место в турнирной таблице, опережая "Баварию" на два очка, но не смогла обыграть середняка "Майнц". Матч завершился ничьей – 2:2, тогда как "Бавария" вырвала три очка у "Кельна", забив победный гол на 89-й минуте.

"Боруссия" и "Бавария" набрали одинаковое количество очков – по 71, но благодаря лучшей разнице мячей чемпионом стал клуб из Мюнхена – в 11 раз подряд.

"Боруссия" упустить возможность завоевать первый титул с сезона 2011/2012 годов.

Рынок отреагировал на решение сезона в Бундеслиге распродажей акций "Боруссии" на торгах во Франкфурте. Их стоимость на открытии торгов рухнула на 32%, что стало самым большим падением с момента дебюта клуба на бирже в ноябре 2000 года.

На прошлой неделе акции немецкого клуба подскочили на 31%, поскольку инвесторы ожидали, что он станет чемпионом этого сезона.

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