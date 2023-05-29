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Історичний обвал. "Боруссія" впала на біржі після втрати титулу в останньому турі

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29.05.2023, 14:19
Історичний обвал.
Фото: EPA

Акції Borussia Dortmund GmbH (футбольний клуб "Боруссія") у понеділок пережили історичне падіння після того, як клуб несподівано втратив чемпіонство, пише Bloomberg.

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Перед останнім туром Бундесліги "Боруссія" посідала перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Баварію" на два очки, але не змогла обіграти середняка "Майнц". Матч завершився нічиєю – 2:2, тоді як "Баварія" вирвала три очки у "Кельна", забивши переможний гол на 89-й хвилині.

"Боруссія" і "Баварія" набрали однакову кількість очок – по 71, але завдяки кращій різниці м'ячів чемпіоном став клуб із Мюнхена – водинадцяте поспіль.

"Боруссія" втратила можливість завоювати перший титул з сезону 2011/2012 років.

Ринок відреагував на розв'язку сезону в Бундеслізі розпродажем акцій "Боруссії" на торгах у Франкфурті. Їхня вартість на відкритті торгів обвалилась на 32%, що стало найбільшим падінням з моменту дебюту клубу на біржі у листопаді 2000 року.

Протягом минулого тижня акції німецького клубу підскочили на 31%, оскільки інвестори очікували, що він стане чемпіоном цього сезону.

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Андрій Водяний
НімеччинабіржаБоруссіябундесліга
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