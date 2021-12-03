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JPMorgan советует скупать акции, которые рухнули из-за омикрона

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 16:34
JPMorgan советует скупать акции, которые рухнули из-за омикрона - Фото
Фото: Rungroj Yongrit / EPA

Инвестиционный банк JPMorgan считает, что сейчас может быть хорошее время для покупки падающих акций. Об этом говорится в документе аналитиков банка, передает Bloomberg.

По мнению аналитиков, недавние потрясения на рынке, вызванные появлением омикрона, может предложить инвесторам возможность изменить тенденцию к возобновлению торгов.

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"Омикрон может стать катализатором усиления крутизны кривой доходности, ротации от роста к стоимости и ралли из-за повторного открытия", — отметили в инвестиционном банке.

Согласно анализу JPMorgan, сейчас самая удачная возможность для позиционирования: недавняя распродажа может дать шанс купить просадку циклических акций, акций сырьевого сектора и тех секторов, которые выиграют от возобновления работы предприятий.

Появление нового штамма вируса в последние дни потрясло рынки, и страны по всему миру ужесточили ограничения на поездки. В то время как некоторые представители здравоохранения заявили, что для вынесения вердикта могут потребоваться недели, главный врач Австралии Пол Келли сказал, что нет никаких признаков того, что он более смертоносен, чем другие штаммы. 

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Наталия Софиенко
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