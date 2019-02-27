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Украина не будет участвовать в Евровидении в этом году
27.02.2019, 18:47

Китай потерял 160 миллиардеров

Китай потерял 160 миллиардеров

Но в стране по-прежнему проживает больше миллиардеров, чем в США

За 2018 год количество китайских миллиардеров резко сократилось с 819 до 658, сообщает CNN со ссылкой на исследование китайской аналитической компании Hurun.

Крупнейшие потери понес гендиректор инвестиционного холдинга Tencent Ма Хуатенг - его состояние упало на 19% до $38 млрд. Президент конгломерата Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь потерял 37% чистой прибыли, теперь его состояние составляет $17 млрд.

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В прошлом году из-за торговой войны со Штатами фондовый рынок Китая потерял 25% капитализации, также упал курс национальной валюты.

Но не все предприниматели теряли свои деньги. Например, основатель электронной коммерции Alibaba Джек Ма увеличил свое состояние более чем на 20% - до $39 млрд.

В стране по-прежнему проживает больше миллиардеров, чем в Америке, где их насчитывается 584, отмечают в Hurun.

Данные действительны по состоянию на 31 января. Таким образом они не учитывают февральский рост китайского фондового рынка, который произошел на фоне ожиданий урегулирования спора между КНР и США.

Напомним, президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары, которое планировалось на первое марта. Он сообщил, что Штаты добились значительного прогресса в переговорах с Китаем по торговле и важным структурным проблемам. Также, по его словам, вскоре может быть подписано соглашение, которое может положить конец разногласиям.

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Теги: Китай, фондовый рынок, торговая война китая и сша
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