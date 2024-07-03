Китайские банки перестают работать с Московской биржей

В Центробанке РФ уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить

Фондовая биржа (Иллюстративное фото: David Chang/EPA)

Китайские банки, продолжающие работать с Россией, покидают подсанкционную Московскую биржу. Об этом пишет российский "Коммерсантъ" со ссылкой на биржевую статистику.

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Последние две недели на торгах китайской валютой было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн руб. – самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Сразу резко возрос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн руб. – на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку в 200 млрд руб. в день.

Это означает, что потоки юаней, идущие в Россию за проданную в Китай нефть, уходят с биржевого рынка на внебиржевой по доллару и евро, торги по которым были остановлены 13 июня.

В Центробанке РФ уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро.

Скорее всего, китайские банки будут постепенно сворачивать операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром, также попавшим под санкции.

Соединенные Штаты 12 июня резко расширили санкции против России. Под ограничения Минфина США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий, в частности, за валютные торги.

Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги по доллару и евро. Акции Московской биржи 13 июня открылись понижением до 15%.

После введения санкций единственной иностранной валютой, доступной для торгов, фактически остался китайский юань.

Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к Центробанку РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие соглашения, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с Мосбиржей из-за угрозы вторичных санкций США.