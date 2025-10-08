Крупнейшее IPO в Европе с 2022 года: на биржу вышла шведская Verisure

Фото: Verisure

На Стокгольмской бирже Nasdaq Stockholm с 8 октября начали торговаться акции компании Verisure, специализирующейся на системах безопасности для дома и малого бизнеса. На ее сайте сообщается, что благодаря выпуску новых акций она привлекла около 3,1 млрд евро.

Как указывает Bloomberg, это крупнейшее IPO в Европе с 2022 года (когда Porsche привлекла более 9 млрд евро), а в Швеции – с 2000 года (когда Telia привлекла более 76 млрд шведских крон).

Акции Verisure будут торговаться под тикером VSURE.

Она указывает, что размещение вызвало значительный интерес среди инвесторов – оно было переподписано в несколько раз. Общий объем IPO может достичь 3,6 млрд евро, если будут использованы опционы на дополнительное размещение.

По данным компании, она предоставляет услуги более 5,8 млн клиентов в Европе и Латинской Америке. В 2024 году выручка компании составила 3,4 млрд евро с ростом на 10%. Около 90% доходов – подписки на услуги мониторинга безопасности.