Найбільше IPO в Європі з 2022 року: на біржу вийшла шведська Verisure

Фото: Verisure

На Стокгольмській біржі Nasdaq Stockholm з 8 жовтня почали торгуватися акції компанії Verisure, що спеціалізується на системах безпеки для дому та малого бізнесу. На її сайті повідомляється, що завдяки випуску нових акцій вона залучила близько 3,1 млрд євро.

Як вказує Bloomberg, це найбільше IPO у Європі з 2022 року (коли Porsche залучила понад 9 млрд євро), а у Швеції – з 2000 року (коли Telia залучила понад 76 млрд шведських крон).

Акції Verisure торгуватимуться під тикером VSURE.

Вона вказує, що розміщення викликало значний інтерес серед інвесторів – воно було перепідписане у кілька разів. Загальний обсяг IPO може досягти 3,6 млрд євро, якщо будуть використані опціони на додаткове розміщення.

За даними компанії, вона надає послуги понад 5,8 млн клієнтів у Європі та Латинській Америці. У 2024 році виторг компанії становив 3,4 млрд євро зі зростанням на 10%. Близько 90% доходів – підписки на послуги моніторингу безпеки.