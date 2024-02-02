Meta подорожала на $200 млрд за день. Это самый большой рост в истории фондового рынка

После обнародования отчета за 2023 год акции компании подскочили на 21%

Фото: EPA

Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms показала крупнейший однодневный прирост рыночной капитализации. 1 февраля ее акции выросли на 21%, что может увеличить их рыночную капитализацию примерно на $200 млрд, пишет Вloomberg.

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"Это крупнейший прирост рыночной стоимости за одну сессию, затмивший прибыль в $190 млрд, полученную Apple Inc. и Amazon.com Inc. в 2022 году", – отмечает агентство.

Аналитик Morgan Stanley Брайан Новак заявил, что "надежная работа компании, более быстрый рост и повышенная эффективность структуры капитала улучшают перспективы с этого момента".

Накануне Meta, которая сократила численность персонала на 22% в 2023 году, обнародовала планы по обратному выкупу акций на сумму $50 млрд и объявила о своих первых квартальных дивидендах.

Читайте также: Массовые сокращения в 2024-м. Какие технокомпании уволили работников Они составят 50 центов на акцию для простых акций классов А и В, начиная с марта. Такие выплаты компания будет проводить впервые в своей истории.

Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг получит $700 млн в год в качестве дивидендных выплат. Он владеет около 350 млн акций, и каждая квартальная выплата будет приносить ему около $175 млн до уплаты налогов. В начале января Bloomberg писал, что Цукерберг за последние два месяца продал акции компании Meta приблизительно на $500 млн долларов. Это произошло после того, как цена акций компании упала до самого низкого уровня за последние семь лет.