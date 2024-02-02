Meta подорожала на $200 млрд за день. Это самый большой рост в истории фондового рынка
Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms показала крупнейший однодневный прирост рыночной капитализации. 1 февраля ее акции выросли на 21%, что может увеличить их рыночную капитализацию примерно на $200 млрд, пишет Вloomberg.
Они составят 50 центов на акцию для простых акций классов А и В, начиная с марта. Такие выплаты компания будет проводить впервые в своей истории.
Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг получит $700 млн в год в качестве дивидендных выплат. Он владеет около 350 млн акций, и каждая квартальная выплата будет приносить ему около $175 млн до уплаты налогов.
В начале января Bloomberg писал, что Цукерберг за последние два месяца продал акции компании Meta приблизительно на $500 млн долларов. Это произошло после того, как цена акций компании упала до самого низкого уровня за последние семь лет.
- В январе 2024 года Шерил Сэндберг, которая 14 лет была главным операционным директором Meta, заявила об уходе из компании. За время ее работы доход Meta вырос на 43 000%.