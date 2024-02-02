Meta подорожчала на $200 млрд за день. Це найбільше зростання в історії фондового ринку
Американська транснаціональна холдингова компанія Meta Platforms показала найбільший одноденний приріст ринкової капіталізації. 1 лютого її акції зросли на 21%, що може збільшити їхню ринкову капіталізацію приблизно на $200 млрд, пише Вloomberg.
Вони становитимуть 50 центів на акцію для простих акцій класів А та В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії.
Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг отримає $700 млн на рік як дивідендні виплати. Він володіє близько 350 млн акцій, і кожна квартальна виплата приноситиме йому близько $175 млн до сплати податків.
На початку січня Bloomberg писав, що Цукерберг за останні два місяці продав акції компанії Meta приблизно на $500 млн доларів. Це сталося після того, як ціна акцій компанії впала до найнижчого рівня за останні сім років.
- У січні 2024 року Шеріл Сендберг, яка 14 років була головним операційним директором Meta, заявила про звільнення з компанії. За час її роботи прибуток Meta зріс на 43 000%.