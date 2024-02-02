Meta подорожчала на $200 млрд за день. Це найбільше зростання в історії фондового ринку
Фото: EPA

Американська транснаціональна холдингова компанія Meta Platforms показала найбільший одноденний приріст ринкової капіталізації. 1 лютого її акції зросли на 21%, що може збільшити їхню ринкову капіталізацію приблизно на $200 млрд, пише Вloomberg.

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"Це найбільший приріст ринкової вартості за одну сесію, що затьмарив прибуток у $190 млрд, отриманий Apple Inc. та Amazon.com Inc. у 2022 році", – зазначає агентство.
Аналітик Morgan Stanley Браян Новак заявив, що "надійна робота компанії, швидке зростання та підвищена ефективність структури капіталу покращують перспективи з цього моменту".
Напередодні Meta, яка скоротила чисельність персоналу на 22% у 2023 році, оприлюднила плани щодо зворотного викупу акцій на суму $50 млрд і оголосила про свої перші квартальні дивіденди.
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Вони становитимуть 50 центів на акцію для простих акцій класів А та В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії.

Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг отримає $700 млн на рік як дивідендні виплати. Він володіє близько 350 млн акцій, і кожна квартальна виплата приноситиме йому близько $175 млн до сплати податків.

На початку січня Bloomberg писав, що Цукерберг за останні два місяці продав акції компанії Meta приблизно на $500 млн доларів. Це сталося після того, як ціна акцій компанії впала до найнижчого рівня за останні сім років.

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