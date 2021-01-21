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Торги в США показали рекордный рост после инаугурации Байдена, мировые рынки тоже в плюсе

21.01.2021, 08:18
Торги в США показали рекордный рост после инаугурации Байдена, мировые рынки тоже в плюсе - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Мировые фондовые индексы и цены на нефть поднялись до рекордных показателей после вступления Джо Байдена в должность президента США. Об этом сообщает Reuters.

В день вступления в должность президента США Джо Байдена торги на Dow Jones и S&P 500 закрылись лучшими для дня инаугурации показателями с 1985 года.

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"Во время дневных торгов на бирже в Нью-Йорке индустриальный индекс Dow Jones вырос на 206,91 пунктов или на 0,67%, S&P 500 обрел 45,24 пункта или 1,19%, а Nasdaq прибавил 223,37 пунктов или 1,73%", – указывает агентство.

На 0,7% выросли в цене акции европейского индекса Euro STOXX, 1% добавил азиатско-тихоокеанский индекс MSCI, 1,1% гонконгский Hang Seng, а австралийские акции выросли до самого высокого в истории уровня. 

Кроме этого на 1% выросла цена золота и на 0,81% подорожал баррель нефти сорта Brent.

В то же время, ценные бумаги Госказначейства США подешевели на фоне того, что инвесторы оценивают вероятность введения дальнейших мер стимулирования экономики США после прихода к власти новой администрации Байдена и риски ухудшения ситуации с пандемией COVID- 19 в Китае и США, говорится в материале.

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Наталия Софиенко
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