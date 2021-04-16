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Morgan Stanley потерял почти $1 млрд из-за краха американского инвестфонда

16.04.2021, 18:33
Morgan Stanley потерял почти $1 млрд из-за краха американского инвестфонда - Фото
Иллюстративное фото: EPA
дополнено

Крупный банковский холдинг Morgan Stanley получит $911 млн убытка из-за краха американского инвестфонда Archegos Capital. Об этом сообщает Reuters. 

Archegos Capital владела акциями ряда крупных компаний. В частности, она покупала их за деньги кредиторов. Крупнейшим из кредиторов был Morgan Stanley. Когда акции одной компании из портфеля Archegos упали, Archegos не смог выполнить требования кредиторов о внесении залога. Тогда Archegos объявила дефолт, а кредиторы начали быстро продавать связанные с ней акции.

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Сообщается, что сначала Morgan Stanley потерял $644 млн от продажи акций, связанных с Archegos. Дополнительно торговые потери составили $267 млн, когда банк решил "снизить риски". 

Решение о продаже акций, связанных с Archegos, гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман считает необходимым, а ущерб в $911 млн – "правильно потраченными деньгами". 

Morgan Stanley избавился от акций, связанных с Archegos, достаточно быстро и избежал еще больших потерь. Потери других кредиторов Archegos оказались гораздо большими. Швейцарский банк Credit Suisse потерял $4,7 млрд из-за дефолта фонда. Японский Nomura сообщил о потерял в $2 млрд.

При этом на фоне бума в области заключения сделок прибыль Morgan Stanley на 150% превзошла ожидания по итогам I квартала. Чистая прибыль компании составила $3,98 млрд. Оборот компании вырос на 61%, до $15,72 млрд.*

Ситуация с Archegos будет иметь регуляторные последствия, отмечает агентство. Банковский комитет Сената США исследует инцидент, чтобы понять, почему некоторые банки оказались так уязвимы из-за одного клиента.

"По большому счету это не финансовое событие, но оно, скорее всего, вызовет опасения", – заявил аналитик Oppenheimer Крис Котовски.

Подробно о ситуации с Archegos и последствиях его краха мы рассказывали тут.

* – дополнено после публикации.

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  • 6 апреля 2021 года в банке Credit Suisse сообщили об убытках в $4,7 млрд от дефолта Archegos. Банк Nomura ожидает оценивает потери в $2 млрд. 

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Александр Мясищев
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