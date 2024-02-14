Мосбиржа второй день подряд останавливает торги из-за проблем с иностранными серверами

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В среду, 14 февраля, Московская биржа второй день подряд столкнулась с техническими проблемами, передают росСМИ.

Биржа, где, по ее собственным данным, имеют счета более 29 млн россиян, остановила торги на фондовом рынке поти на час. Пресс-служба биржи сообщила, что причиной сбоя стала "ошибка основного сервера торгово-клиринговой системы".

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Днем ранее биржа останавливала торги почти на два часа, также объяснив происходящее "ошибкой основного сервера". Для восстановления работы биржа задействовала резервную систему. Но и она дала сбой на следующий день.

Ранее биржа приостанавливала торги в начале осени 2023 года, ссылалась на сбои в работе торгово-клиринговой системы.

Также проблемы с серверами и системами хранения данных наблюдаются у российских компаний. Об этом свидетельствует взрывной рост спроса на ремонт IT-оборудования, который в прошлом году подскочил на 400%, по данным сервисной компании "Мобиус Технологии".

Причина — в санкциях и проблемах с поставками, поясняет управляющий партнер Мобиус Технологии Михаил Сизов. Новых компонентов на российском рынке просто нет, сетует он, либо они продаются по завышенной цене, а доставка занимает слишком много времени.

Справка Мосбиржа – торговая площадка, где ежедневно определяются курс рубля, рыночная капитализация крупнейших компаний и цены государственных ценных бумаг РФ. Мосбиржа – торговая площадка, где ежедневно определяются курс рубля, рыночная капитализация крупнейших компаний и цены государственных ценных бумаг РФ.

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