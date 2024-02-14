Мосбіржа другий день поспіль зупиняє торги через проблеми з іноземними серверами

Проблеми з імпортною IT-інфраструктурою, що виникли через санкції, докотилися до Московської біржі

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У середу, 14 лютого, Московська біржа другий день поспіль зіштовхнулася з технічними проблемами, передають росЗМІ.

Біржа, де, за її власними даними, мають рахунки понад 29 млн росіян, зупинила торги на фондовому ринку на годину. Пресслужба біржі повідомила, що причиною збою стала "помилка основного сервера торговельно-клірингової системи".

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На день раніше біржа зупиняла торги майже на дві години, також пояснивши те, що відбувається, "помилкою основного сервера". Для відновлення роботи біржа пустила в дію резервну систему. Але й вона дала збій наступного дня.

Раніше біржа призупиняла торги на початку осені 2023 року, посилалася на збої у роботі торговельно-клірингової системи.

Також проблеми із серверами та системами зберігання даних спостерігаються у російських компаній. Про це свідчить вибухове зростання попиту на ремонт IT-обладнання, яке торік підскочило на 400%, за даними сервісної компанії "Мобіус Технології".

Причина — у санкціях та проблемах із постачанням, пояснює керівний партнер Мобіус Технології Михайло Сізов. Нових компонентів на російському ринку просто немає, нарікає він, або вони продаються за завищеною ціною, а доставлення займає надто багато часу.

Довідка Мосбіржа – торговий майданчик, де щодня визначаються курс рубля, ринкова капіталізація найбільших компаній і ціни державних цінних паперів РФ. Мосбіржа – торговий майданчик, де щодня визначаються курс рубля, ринкова капіталізація найбільших компаній і ціни державних цінних паперів РФ.

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