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27.12.2018, 11:43

На гособлигации Минфина упал спрос

На гособлигации Минфина упал спрос

За вчерашний день министерство смогла продать ценные бумаги лишь на 750,6 млн грн

26 декабря Министерство финансов Украины от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 750,601 млн грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По информации министерства, Минфин продал гривневые ОВГЗ на сумму 675,068 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 20% годовых. Срок погашения – 27 марта 2019 года

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Кроме этого, Министерство финансов продало также долларовые ОВГЗ на $2,753 млн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых. Срок погашения - 23 октября 2019 года.

При этом, 18 декабря Минфин от продажи ОВГЗ привлек в государственный бюджет 19,981 млрд грн. Ставка по гривневым облигациям составила 20,5% годовых.

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Ранее Совет Национального банка Украины предложил разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.

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Теги: облигации, ОВГЗ
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