На гособлигации Минфина упал спрос

26 декабря Министерство финансов Украины от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 750,601 млн грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По информации министерства, Минфин продал гривневые ОВГЗ на сумму 675,068 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 20% годовых. Срок погашения – 27 марта 2019 года

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Кроме этого, Министерство финансов продало также долларовые ОВГЗ на $2,753 млн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых. Срок погашения - 23 октября 2019 года.

При этом, 18 декабря Минфин от продажи ОВГЗ привлек в государственный бюджет 19,981 млрд грн. Ставка по гривневым облигациям составила 20,5% годовых.

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Ранее Совет Национального банка Украины предложил разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.