На рынках США снова обвал: индекс Доу-Джонса потерял более 1100 пунктов

На фондовых рынках США после непродолжительного ралли снова произошел обвал. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на самые большие с июня 2020 года 3,57%, потеряв более 1100 пунктов в сутки; индекс S&P 500 – на 4,04%, причем только восемь компаний из 500 закончили день в "зеленой" зоне; Nasdaq Composite – на 4,73%, пишет CNBC.

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Падение спровоцировал ритейл: сектор обрушился после публикации квартальных отчетов Target и Walmart. Результаты торговых сетей оказались значительно хуже, чем ожидали на Уолл-Стрит, из-за увеличения расходов на горючее и зарплаты и проблем с логистикой.

Как следствие, акции Target в среду подешевели на 24,9%, а Walmart – на 6,8% (после падения во вторник на 11%). За ними упали Amazon, Best Buy, Dollar General, Dollar Tree, Macy, Kohl, Lowe и многие другие компании.

"Результаты ритейла очевидно свидетельствуют, что эпоха высоких темпов роста сменяется более ограниченной потребительской экономикой. Это приведет к сокращению чистой прибыли. Инвесторы обеспокоены, потому что не видят решения проблем в ближайшее время, поэтому перспективы роста в будущем ослабевают", – цитирует Washington Post аналитика Нила Сандерса из GlobalData Retail.

Вялые показатели розничной торговли стали очередной проблемой, с которой столкнулись рынки в 2022 году после российско-украинской войны с ее многочисленными последствиями, нарушенной логистикой, стремительной инфляцией и до сих пор не преодоленными последствиями пандемии коронавируса.

С начала года индекс Доу-Джонса упал на 14%, S&P 500 – на 18%, а Nasdaq Composite – свыше 28%.

Предыдущий обвал на американских биржах произошел 5 мая, когда у инвесторов возникли сомнения в способности Федеральной резервной системы повлиять на стремительную инфляцию в США.

Андрей Водяный

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