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Нацдепозитарий определился с новым главой правления: набсовет назвал победителя конкурса

11.05.2021, 16:47
Нацдепозитарий определился с новым главой правления: набсовет назвал победителя конкурса - Фото
Фото: Національний депозитарій України/Facebook

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ) по итогам рейтингового голосования назвал Алексея Юдина победителем конкурсного отбора на пост главы правления. Об этом сообщает пресс-служба Нацдепозитария.  

Согласно уставу НДУ, утверждение нового главы правления должно состоятся во время общего собрания акционеров, запланированного на ближайшее время, говорится в сообщении.

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Набсовет НДУ объявил конкурс на пост председателя правления в марте текущего года после окончания пятилетнего срока полномочий занимавшего эту должность Миндаугаса Бакаса.

НДУ не опубликовал биографию победителя конкурса Алексея Юдина. Из открытых источников известно, что Юдин в 2009 году входил в состав ревизионной комиссии Украинской биржи, как представитель компании Кейбиси Секьюритиз Украина.

Против назначения Юдина выступал уволенный в апреле с должности главы набсовета НДУ экс-министр финансов и экс-глава СНБО Александр Данилюк.

"Наблюдательный совет избрал карманного главу правления – Юдина. Я был против такого назначения и предупреждал что такие "кандидаты" наблюдательный совет, который я возглавлял, не пройдут. После переформатирования у реально независимых членов нет большинства в наблюдательном совете –это объясняет почему удалось протащить марионетку"- написал Данилюк на своей Facebook странице.

Акционеры Нацдепозитария переизбрали членов наблюдательного совета в апреле текущего года. В число крупнейших акционеров НДУ входят НКЦБФР (25%), пенсионный фонд НБУ (10,9%), Ощадбанк (25% минус одна акция) и Укрэксимбанк (9,9%).

Национальный депозитарий Украины создан в 1998 году для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме учета тех, которых ведет Национальный банк Украины.

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Роман Брыль
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Национальный депозитарий Украины нкцбфр
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