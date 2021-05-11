Нацдепозитарий определился с новым главой правления: набсовет назвал победителя конкурса

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ) по итогам рейтингового голосования назвал Алексея Юдина победителем конкурсного отбора на пост главы правления. Об этом сообщает пресс-служба Нацдепозитария.

Согласно уставу НДУ, утверждение нового главы правления должно состоятся во время общего собрания акционеров, запланированного на ближайшее время, говорится в сообщении.

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Набсовет НДУ объявил конкурс на пост председателя правления в марте текущего года после окончания пятилетнего срока полномочий занимавшего эту должность Миндаугаса Бакаса.

НДУ не опубликовал биографию победителя конкурса Алексея Юдина. Из открытых источников известно, что Юдин в 2009 году входил в состав ревизионной комиссии Украинской биржи, как представитель компании Кейбиси Секьюритиз Украина.

Против назначения Юдина выступал уволенный в апреле с должности главы набсовета НДУ экс-министр финансов и экс-глава СНБО Александр Данилюк.

"Наблюдательный совет избрал карманного главу правления – Юдина. Я был против такого назначения и предупреждал что такие "кандидаты" наблюдательный совет, который я возглавлял, не пройдут. После переформатирования у реально независимых членов нет большинства в наблюдательном совете –это объясняет почему удалось протащить марионетку"- написал Данилюк на своей Facebook странице.

Акционеры Нацдепозитария переизбрали членов наблюдательного совета в апреле текущего года. В число крупнейших акционеров НДУ входят НКЦБФР (25%), пенсионный фонд НБУ (10,9%), Ощадбанк (25% минус одна акция) и Укрэксимбанк (9,9%).

Национальный депозитарий Украины создан в 1998 году для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме учета тех, которых ведет Национальный банк Украины.

10 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Арсена Ильина членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

21 апреля года НКЦБФР допустила к обращению в Украине казначейские облигации США.

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Роман Брыль

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