Не только Новая пошта: Несколько крупных компаний одновременно готовят выпуск облигаций

Облигации (Фото – Depositphotos)

В этом и в следующем годах несколько крупных компаний одновременно планируют размещение облигаций. Среди них торговые сети Novus и "Агромат".

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

"В этом году сеть Novus (супермаркеты, торговые центры и магазины под управлением литовской компании BT Invest. – Ред.) заявила о намерениях выпуска облигаций. И наша инвестиционная группа УНИВЕР тоже выступает андеррайтером этого выпуска.

А крупная юридическая компания Integrites выполняет функции администратора и ипотекодержателя. Она будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и сможет, при необходимости, реализовать ее для выплаты причитающихся средств инвесторам. Это первые облигации на рынке, которые сейчас есть с обеспечением в виде недвижимости", – сказал он.

Кроме того, одновременно еще несколько крупных компаний готовят выпуск облигаций. Например, происходит размещение облигаций крупной компании "Агромат" (сеть магазинов плитки и сантехники, основные владельцы: Анатолий Тадай, Сергей Войтенко и Владимир Рева. – Ред.).

"Там сотни миллионов гривен. И в следующем году компаний может быть в 2-3 раза больше. Но, опять же, если ситуация будет более или менее стабильной", – добавил Козак.

В 2024 году Новая пошта продолжила размещение своих облигаций вместе с NovaPay.