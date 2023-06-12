NovaPay разместила дебютный открытый выпуск облигаций на 100 млн грн

НоваПей Кредит, входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии А на сумму 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Акции можно приобрести сроком от 1 до 18 месяцев, а ставка доходности будет зависеть от срока и будет составлять 20%.

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Выплата дохода будет осуществляться на банковский счет клиента, как и выплата процентов по депозитам. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее кредитных продуктов.

"Мы стали первой компанией на украинском рынке капитала в военное время, выпустившей корпоративные облигации с публичным предложением. Мы верим в национальный рынок ценных бумаг, верим в возможности привлечения средств с помощью его инструментов и планируем развитие в Украине", — заявил Андрей Кривошапко, СЕО NovaPay.

Облигации NovaPay уже обращаются на вторичном рынке. Осенью купить облигации можно будет через мобильное приложение NovaPay и в отделении Новой почты.

На общую сумму проданных облигаций NovaPay насчитает 1% годовых и инвестирует эти средства в помощь ВСУ.

7 июня Новая пошта выпустила облигации на 800 млн грн серии D общим объемом 800 млн грн без осуществления публичного предложения.

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