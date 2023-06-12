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NovaPay розмістила дебютний відкритий випуск облігацій на 100 млн грн

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12.06.2023, 12:40
NovaPay розмістила дебютний відкритий випуск облігацій на 100 млн грн - Фото
Новая пошта (Фото - пресс-служба компании)

НоваПей Кредит, що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн. Про це інформує пресслужба компанії. 

Акції можна придбати строком від 1 до 18 місяців, а ставка дохідності залежатиме від строку і сягатиме 20%. 

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Виплата доходу здійснюватиметься на банківський рахунок клієнта, як і виплата відсотків за депозитами. Кошти, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів.

"Ми стали першою компанією на українському ринку капіталу у воєнний час, яка випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Ми віримо в національний ринок цінних паперів, віримо в можливості залучення коштів за допомогою його інструментів і плануємо розвиток в Україні", — заявив Андрій Кривошапко, СЕО NovaPay.

Облігації NovaPay вже є в обігу на вторинному ринку. Вже восени купити облігації можна буде через мобільний застосунок NovaPay та у відділенні Нової пошти.

На загальну суму проданих облігацій NovaPay нарахує 1% річних та інвестує ці кошти у допомогу ЗСУ.

  • 7 червня Нова пошта випустила облігації на 800 млн грн серії D загальним обсягом 800 млн грн без здійснення публічної пропозиції.

Читайте також: Нова пошта відкриватиме рахунки та випускатиме платіжні картки. Нацбанк дав добро

Наталія Софієнко
нова поштаоблігаціїNovaPay
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