Новый глава SEC готовит революцию на Уолл-стрит: могут отменить квартальные отчеты

Фото: depositphotos.com

Председатель Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс предлагает отменить обязательную ежеквартальную отчетность. Об этом он сообщил в колонке на Financial Times, в которой он объявил о возвращении SEC к своей "основной миссии" и отказе от чрезмерного регулирования.

Он считает, что компании должны раскрывать только ту информацию, которая важна для инвестиционных решений, а не все подряд.

"В центре мандата SEC лежит принцип существенности [...] В сфере корпоративной отчетности это означает, что SEC должна требовать от компаний предоставлять информацию, исходя из объективного критерия – сочтет ли ее важной для принятия инвестиционного решения здравомыслящий инвестор", – заявил Аткинс.

Он считает, что США не подходит подход Евросоюза, чьи директивы о корпоративной устойчивости требуют раскрытия социально значимой, но не обязательно финансово существенной информации.

"Со своей стороны я настроен гарантировать, что в США SEC будет ставить благосостояние инвесторов выше пожеланий идеологов. Государство должно обеспечивать минимально необходимый уровень регулирования, чтобы защитить инвесторов и одновременно дать бизнесу возможность развиваться. Именно поэтому я ускоряю инициативу президента Трампа, которая предусматривает возможность для компаний подавать отчетность раз в полгода, а не быть жестко привязанными к действующей системе квартальных отчетов", – написал Аткинс.

Если предложение будет принято, SEC может перейти к модели полугодовой отчетности, аналогичной британской, где обязательные квартальные отчеты были отменены в 2014 году.

При этом глава SEC отметил, что многие британские компании по-прежнему публикуют отчеты каждые три месяца, что свидетельствует о том, что гибкость не обязательно снижает прозрачность.

Квартальная отчетность в США была введена в 1970 году.