Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

На первое место в рейтинге компаний-тяжеловесов впервые вышла американская Nvidia

Фото: depositphotos.com

Американская корпорация Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, потеснив с первого места Microsoft. Об этом пишет Reuters.

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Лишь несколько дней назад Nvidia стала второй в мире, обогнав производителя айфонов Apple.

Стремительный рост акций Nvidia связан с бумом в отрасли искусственного интеллекта, которая использует высокотехнологические процессоры компании.

Во вторник акции Nvidia подорожали на 3,5%, что увеличило рыночную капитализацию корпорации до $3,34 трлн.

Рыночная стоимость Microsoft составляет $3,32 трлн, а Apple – $3,29 трлн.

Nvidia также стала компанией, которая больше всего торгуется на Уолл-стрит. Ежедневный оборот ее акций в последнее время составляет в среднем $50 млрд по сравнению с примерно $10 млрд у Apple, Microsoft и Tesla.