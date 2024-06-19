Nvidia стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Microsoft

На перше місце в рейтингу компаній-важковаговиків вперше вийшла американська Nvidia

Фото: depositphotos.com

Американська корпорація Nvidia стала найдорожчою компанією у світі, потіснивши з першого місця Microsoft. Про це пише Reuters.

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Лише кілька днів тому Nvidia стала другою у світі, обігнавши виробника айфонів Apple.

Стрімке зростання акцій Nvidia пов'язане з бумом галузі штучного інтелекту, яка використовує високотехнологічні процесори компанії.

У вівторок акції Nvidia подорожчали на 3,5%, що збільшило ринкову капіталізацію корпорації до $3,34 трлн.

Ринкова вартість Microsoft становить $3,32 трлн, а Apple – $3,29 трлн.

Nvidia також стала компанією, яка найбільше торгується на Волл-стріт. Щоденний обіг її акцій останнім часом становить в середньому $50 млрд, порівнюючи з приблизно $10 млрд в Apple, Microsoft і Tesla.