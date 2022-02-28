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Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75%

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 12:20
Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75% - Фото
Фото: depositphotos.com

Стоимость номинированных в долларах ценных бумаг российских компаний на Лондонской фондовой бирже резко упала в понедельник, после введения санкций и отключения ряда банков РФ от SWIFT. Подборку котировок опубликовал The MarketWatch.     

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В течение первого часа после начала торгов бумаги Сбербанка обвалились на 75%, а Лукойла – на 58%, Роснефть Ойл – на 41% (после того, как BP объявила о выходе из компании), Газпром нефть, нефтедобывающая дочка Газпрома – на 25%, ФосАгро – на 55%. 

Стоимость российских бумаг  начала несколько корректироваться по состоянию на 12:00.  

Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75%

Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75%

Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75%

Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75%

Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75%

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Роман Брыль
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Сбербанк РФ Роснефть лондонская фондовая биржа Лукойл обвал рынка
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