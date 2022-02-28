Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже: лидер Сбербанк – 75%

Стоимость номинированных в долларах ценных бумаг российских компаний на Лондонской фондовой бирже резко упала в понедельник, после введения санкций и отключения ряда банков РФ от SWIFT. Подборку котировок опубликовал The MarketWatch.

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В течение первого часа после начала торгов бумаги Сбербанка обвалились на 75%, а Лукойла – на 58%, Роснефть Ойл – на 41% (после того, как BP объявила о выходе из компании), Газпром нефть, нефтедобывающая дочка Газпрома – на 25%, ФосАгро – на 55%.

Стоимость российских бумаг начала несколько корректироваться по состоянию на 12:00.

27 февраля BP решила избавиться от своей доли в Роснефти из-за агрессии РФ.

Норвежская энергетическая компания Equinor (ранее – Statoil) объявила о решении уйти с российского рынка.

Падение рубля: ЦБ РФ поднял ставку до 20%, сжигает резервы, забирает выручку экспортеров.

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Роман Брыль

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