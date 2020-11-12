Один из самых больших банков мира будет продавать свои ценные бумаги за биткоины

Китайський банк China Construction Bank, входящий в число крупнейших банков мира, выпустит цифровые облигации, которые можно будет купить за биткоины. Биржа называет это первым в мире публичным размещением ценных бумаг на блокчейне, доступным инвесторам по всему миру, сообщает Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Облигации выпустит филиал банка на территории особой налоговой зоны в Малайзии. Банк планирует привлечь таким образом до $3 млрд.

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Биржа Fusang Exchange отмечает, что банк предлагает доходность на уровне лондонской межбанковской ставки предложения (Libor) плюс 50 базисных пунктов – это примерно 0,7%, что существенно выше рыночных ставок для обычных депозитов.

Выпуск бумаг организует филиал China Construction Bank. Цена бумаг для инвесторов за пределами Китая стартует от $100. Облигации можно купить только через биржу, которая взимает за операцию небольшую комиссию.

Со слов гендиректора Fusang Exchange, олигации похожи на трехмесячные депозиты, которые приносят владельцам гораздо больше, чем подавляющее количество ставок по банковским депозитам в долларах США.

The Wall Street Journal уточняет, что операции с облигациями доступны инвесторам по всему миру, кроме налоговых резидентов Китая и США, а также физических и юридических лиц Ирана и Северной Кореи.

Как отмечается в сообщении биржи Fusang Exchange, облигации, которые будут размещены, частные инвесторы и организации смогут покупать и продавать за биткоины.

Fusang Exchange принимает к оплате, в том числе, криптовалюту. В случае с облигациями площадка станет конвертировать биткоины в доллары США. Биржа называет это "первым публичным размещением облигаций на блокчейне", которое непосредственно доступно инвесторам.

12 ноября курс биткоина превысил $16 000 впервые за два года.

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Наталия Софиенко

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